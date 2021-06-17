Чемпионка мира по бодифитнесу рассказала, как тренироваться в жару

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Летний зной не повод отменять тренировки в зале или на открытом воздухе, считает многократная чемпионка России, Европы и мира по боди-фитнесу Нелли Цышкевич. В комментарии для NEWS.ru она рассказала, что в жару могут обостриться проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, если у человека высокое артериальное давление или он не восстановился после недавней болезни, то занятия противопоказаны.

В жару на летних площадках особенно важен выбор времени для тренировки. Её точно не стоит назначать на середину дня, когда солнце слишком агрессивно. Попытки получить одновременно нагрузку и ровный загар — верный путь в больницу. Чтобы избежать перегрева организма, солнечного или теплового удара, нужно выбирать раннее утро или вечер на закате, — отметила Цышкевич.

По её словам, в крайнем случае днём можно тренироваться в тени, бегать или давать любую другую кардионагрузку лучше утром или вечером, когда жара спадает.

Научный факт: оптимальная температура для беговых тренировок — 10–18 градусов по Цельсию. Но что делать, если на улице жара под 30 градусов? В фитнес-клубах можно [давать] любую нагрузку, всё зависит от состояния здоровья и тренированности человека. Тем более что температура в залах 18 градусов, — резюмировала спортсменка.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей центра европейской части РФ о надвигающейся жаре. Температура воздуха прогреется к выходным до 30 градусов.