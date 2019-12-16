https://static.news.ru/photo/82daf97a-2018-11ea-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа исследователей, в которую входит один из преподавателей Университета Джорджии, выявила особый контур мозга, влияющий на спонтанную тягу к еде. Это открытие даёт возможность учёным со временем разработать методы борьбы с перееданием.

Журнал Nature Communications опубликовал результаты работы целой группы исследователей, доказавших, что способность сидящего на диете человека сказать «нет» при виде или аромате вкусных блюд — исключительно физиологическая реакция. Наблюдая за крысами, учёные продвинулись в изучении роли влияния на аппетит меланин-концентрирующего гормона (МКН). О том, что повышение уровня MКН стимулирует аппетит, было известно и ранее, однако новое исследование доказало, что этот процесс идёт исключительно за счёт импульсивного поведения, а не из-за необыкновенного вкуса и запаха еды.

В эксперименте крыс научили нажимать рычаг для получения пищевых гранул. Животному следовало выдержать паузу длительностью 20 секунд между двумя нажатиями. Если крыса спешила и нажимала на рычаг раньше, то период «томления» возрастал ещё на 20 секунд.

После того как крысы хорошо изучили временной интервал, исследователи применили активацию специфического нейронного пути MКH от гипоталамуса до гиппокампа (частей головного мозга). Крысы с активированным МКН не могли выдержать хорошо знакомый им интервал в 20 секунд, они теряли контроль над своими чувствами, и в итоге оставались без гранул. Выждать положенное время им было сложно из-за «испорченной» способности контролировать импульсы.

Учёные считают, что нашли схему, избирательно влияющую на пищевое поведение, что открывает путь к разработке лекарств против переедания.

Врач-диетолог Алексей Ковальков, комментируя NEWS.ru новость, сказал, что в российской школе принято объяснять пищевую зависимость, равно как и зависимость от наркотиков или азартных игр, гормональным ответом организма.