Человечество предупредили о новом тревожном последствии пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/cdbcb1d0-60af-11eb-9b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая волна резистентности к антибиотикам может появиться в мире из-за их возросшего применения в период пандемии коронавируса. Об этом заявил руководитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Скорее всего, мы встретимся с новой волной антибиотикорезистентности, потому что все страны, в том числе Россия, указывают на увеличение объёма использования антибиотиков, — цитирует ТАСС эксперта, выступившего на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

Резистентность к антибиотикам проявляется в том, что инфекции, даже те, которые раньше хорошо поддавались лечению антибактериальными препаратами, перестают «реагировать» на лекарства. В последние годы учёные многих стран пытаются разработать новые виды антибиотиков.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев заявил, что при лечении коронавирусной инфекции на дому ни в коем случае не стоит принимать антибиотики. Дело в том, что такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы. По его словам, специалисты назначают антибиотики только в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной.

Тем не менее, отметил медик, занимаясь самолечением от коронавирусной инфекции лёгкой и средней тяжести, люди нередко принимают комбинацию из двух-трёх антимикробных препаратов. В лучшем случае неправильное применение таких лекарств при самолечении не даст результатов. Зачастую же оно провоцирует серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов, предупредил он. В ряде случаев это может привести к смерти. Более того, подобные случаи уже происходили, писал NEWS.ru.