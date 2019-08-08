https://static.news.ru/photo/87ee0cb0-ba04-11e9-b32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Брюс Всемогущий»/Universal Studios

Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.

Проведённые исследования показали, что ноктурия — первый признак диабета, когда выделяется излишнее количество мочи. Также частое мочеиспускание появляется при ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкологических заболеваниях. Доклад опубликовал The Sun .

Кроме того, частые ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия и психоз.

При этом основная причина опасности ноктурии заключается в нарушениях сна.

Ранее учёные из США выяснили, какое действие алкоголь, кофеин и никотин оказывают на сон человека. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Sleep, чай и кофе не оказывают влияния на сон в случае, если они употребляются за четыре часа до отбоя. А вот никотин повышает вероятность появления бессонницы, писал News.ru.