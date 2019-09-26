https://static.news.ru/photo/85934f8e-e0dd-11e9-84b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imageproduction international/imageBROKER.com

Учёные канадского университета Макгилла заявили, что в напитке, полученном при заваривании чайных пакетиков, содержатся миллиарды частиц микро- и нанопластика.

Причём их содержание намного выше, чем в других продуктах и напитках. Содержимое всего одного пакетика выделяет в чашку около 11,6 млрд микрочастиц пластика и 3,1 млрд наночастиц. При этом во время эксперимента исследователи вытряхивали в кипяток заварку и выбрасывали оболочку, пишет Environmental Science & Technology .

Как писал News.ru ранее, врачи и диетологи составили список из пяти напитков, от употребления которых лучше частично или полностью отказаться, чтобы сохранить здоровье. Многие из них люди употребляют практически ежедневно.