Часть найденных у россиянки мутаций COVID-19 похожа на британский штамм

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Среди 18 мутаций коронавируса, обнаруженных у россиянки, есть похожие на британский штамм. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Несмотря на то что описанный вирус отличается и от британского, и от датского варианта, некоторые мутации в них совпадают, что указывает на их независимое происхождение и потенциально адаптационный характер, — цитирует РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что некоторые из обнаруженных мутаций были описаны ранее у пациентов с иммунодефицитными состояниями. Кроме того, в Роспотребнадзоре не считают чем-то странным возникновение нескольких новых генетических вариантов вируса в одном человеке.

Однако врачи считают, что исследование россиянки с большим количеством мутаций указывает на существование мутационных «горячих точек», обладающих адаптационным значением. Кроме того, оно говорит о важности изучения генетической изменчивости вируса в определённых группах пациентов.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, писал NEWS.ru.