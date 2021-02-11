Эпидемиолог: на характерные для коронавируса симптомы чаще жалуются женщины

https://static.news.ru/photo/acfcf900-6c71-11eb-9790-96000091f725_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global lOok Press

На наиболее типичные симптомы, возникающие в результате заражения коронавирусной инфекцией, жалуются чаще женщины, чем мужчины. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского при Роспотребнадзоре доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» она рассказала, что это прежде всего потеря обоняния, заложенность носа, болезненные ощущения в горле и головные боли.

Это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола, — предположила Руженцова, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что наибольшие риски тяжёлого и осложнённого течения коронавируса наблюдаются у пожилых пациентов. Именно поэтому среди них выше потребность в госпитализации. При этом, по словам эпидемиолога, вероятность смертельного исхода наиболее высока у людей старше 80 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, теледоктор Елена Малышева рассказала, что среди людей старше 80 лет, заразившихся коронавирусом, умирает каждый третий пациент.