Церковь призвала «не морить себя голодом» в пост

https://static.news.ru/photo/e45b7b98-85f7-11eb-9ab2-96000091f725_660.jpg Великий пост Фото: pixabay

Великий пост начался у православных россиян 15 марта. Он продлится 48 дней до Пасхи, но это не значит, что нужно «морить себя голодом».

Иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал радио Sputnik, что перед тем как начать поститься, лучше сходить к врачу.

Человек физически здоровый, не имеющий никаких специальных требований к питанию, следует обычному режиму поста для мирян: воздерживаться от пищи мясной и молочной. Индивидуальные особенности решаются с врачом и священником, — сказал иеромонах.

От серьёзных ограничений в пост лучше воздержаться беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям, пожилым и людям, страдающим какими-либо заболеваниями. Священнослужитель рассказал, что есть примеры, когда родители заставляют своих меленьких детей следовать тем правилам поста, которым следуют сами. Это недопустимо, добавил он.

Маленький ребёнок ест то, что советуют ему врачи, и постепенно входит в обычный режим поста для взрослых, — отметил иеромонах.

Он также призвал не голодать, потому что голод должны испытывать только те прихожане, которые к этому уже готовы. Для обычных мирян это опасно, в первую очередь может пострадать желудочно-кишечный тракт и нервная система.

Как ранее писал NEWS.ru, все православные должны в семь недель поста соблюдать диету, полностью исключив из рациона продукты животного происхождения: всё мясо, молоко и молочные продукты, творог, сливочное масло, яйца. Также в список входят все продукты с содержанием указанных продуктов, в том числе выпечка, соусы и сладости. При этом трижды за пост разрешается съесть рыбу или морепродукты, по большим церковным праздникам: 7 апреля (Благовещение Пресвятой Богородицы), 24 апреля (Лазарева суббота), 25 апреля (Вербное воскресенье).