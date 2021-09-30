Центробанк ужесточил регулирование выдачи потребительских кредитов

Регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях ужесточает с 1 октября Банк России. Об этом сообщили в регуляторе.

В июле текущего года ЦБ вернул надбавки к коэффициентам риска по подобным ссудам на «доковидный» уровень. Видимых результатов, позволяющих говорить об охлаждении рына необеспеченного потребкредитования, это не дало. В этой связи ЦБ решил вновь поднять надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставяемым закредитованным заёмщикам.

В Центробанке подобное решение объяснили ускорившимися темпами роста сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. В частности, во втором квартале 2021 года продолжился рост показателя долговой нагрузки заёмщиков — до 61,1%, при этом значительно увеличилась доля ссуд на срок более 5 лет — до 18%.

В ЦБ полагают, что новые меры позволят снизить в том числе и стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничать рост долговой нагрузки населения, поскольку повышенные надбавки делают потребительские кредиты менее рентабельными.

Ранее сообщалось. что на ипотечном рынке России может образоваться так называемый финансовый пузырь из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. По мнению Счётной палаты, ситуация требует пристального внимания Центробанка.