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Центр «Вектор» с февраля начнёт масштабное производство вакцины

14:43, 18 января 2021 228
Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Масштабное производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» начнётся с февраля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года, — цитирует её РИА Новости.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над облегчённой версией «Спутника V».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что для масштабной вакцинации в гражданский оборот уже выпущены более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». 

Ранее NEWS.ru писал, что производитель Pfizer допустил возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России. В компании отметили, что сотрудничают с международными организациями и правительствами стран по всему миру, чтобы предоставить доступ к препарату наиболее нуждающимся категориям населения.

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