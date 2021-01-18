Центр «Вектор» с февраля начнёт масштабное производство вакцины

https://static.news.ru/photo/93bfba32-5983-11eb-9b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Масштабное производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» начнётся с февраля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года, — цитирует её РИА Новости.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над облегчённой версией «Спутника V».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что для масштабной вакцинации в гражданский оборот уже выпущены более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее NEWS.ru писал, что производитель Pfizer допустил возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России. В компании отметили, что сотрудничают с международными организациями и правительствами стран по всему миру, чтобы предоставить доступ к препарату наиболее нуждающимся категориям населения.