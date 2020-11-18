Центр «Вектор» разрабатывает ещё три вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/610635d2-2984-11eb-b410-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Государственный научный центр «Вектор» занимается разработкой ещё трёх вакцин от COVID-19.

Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, в настоящее время разработки находятся на различных этапах исследования. Всего центр разрабатывает четыре вакцины, с учётом уже зарегистрированной вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона».

Отмечается, что эти вакцины были отобраны в качестве перспективных для профилактики COVID-19. Первая — пептидная вакцина, вторая — рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, третья — рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А и четвёртая — рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в середине октября. 17 ноября начались пострегистрационные испытания препарата. «Вектор» планирует задействовать в испытаниях подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Массовую вакцинацию проведут в 2021 году. Для россиян она будет бесплатной, передавал NEWS.ru.

Помимо «ЭпиВакКороны» в РФ также зарегистрирована вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи. Также ведутся работы ещё над одним, пока безымянным препаратом. Министерство здравоохранения не исключает регистрации вакцин от COVID-19, выпущенных за рубежом. Ведомство готово рассматривать поданные в правильном порядке документы от иностранных производителей.