Центр «Вектор» начал создание ещё трёх вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/da0e1a28-32ec-11eb-9fb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» кроме уже зарегистрированной вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» ведут разработку ещё трёх препаратов.

Ещё три вакцины показали свою перспективность и находятся в разработке, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что речь идёт о рекомбинантных вакцинах на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что будет прививаться от коронавируса вакциной российского производства. Она пояснила, что всегда пользуется услугами врачей той страны, в которой находится в данный момент и отметила, что до этого в России получала вакцину от гриппа, проходила обследование на онкологию и лечила пневмонию. По её словам, она находится в РФ более трёх лет и за это время ни разу не выезжала для лечения в другую страну.

Некоторое время назад стало известно, что производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ. Вуйнович отметила, что организация пока не зарегистрировала ни одной вакцины, поскольку препараты предварительно должны пройти систему оценки и условную сертификацию в своей стране. На сегодняшний день это произошло только в РФ.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, писал NEWS.ru.