Центр Гамалеи не смог найти в Москве детей без антител к коронавирусу

Центр имени Гамалеи Минздрава России не смог найти в Москве детей от шести до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом. Поэтому протокол клинических исследований вакцины «Спутник М» для этой возрастной категории придётся менять, однако они должны начаться в запланированные сроки. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом, — сказал Гинцбург.

Тем не менее исследования вакцины должны начаться в запланированные сроки: необходимый для этого конкурс на контрактно-исследовательскую организацию продлится 15–20 дней, и за это время институт должен получить одобрение поправки, повышающей нижнюю границу по наличию антител.

То есть через три недели мы в любом случае должны их начать, — заключил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило центру имени Гамалеи около 305,5 млн рублей на клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет. В исследовании будут участвовать более тысячи волонтёров.

До этого Александр Гинцбург отмечал, что клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет могут занять до трёх с половиной месяцев. Препарат также будет двухкомпонентным, от «Спутника V» его будет отличать концентрация в пять или 10 раз меньше исходника.