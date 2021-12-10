Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против штамма «омикрон»

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма «омикрон». Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург. При этом он сказал, что оснований менять вакцину в настоящий момент нет.

Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет, — заявил Гинцбург.

Учёный рассказывал о том, что в центре Гамалеи подстраивают вакцину под все типы коронавируса. Эти варианты хранятся в холодильнике центра.

Ранее Гинцбург рассказал, что учёные центра Гамалеи получили образец «омикрон»-штамма от заразившихся российских туристов, которые вернулись из ЮАР. Путешественники вернулись на родину в конце ноября, 24 человека госпитализировали сразу с подозрением на COVID-19.

В свою очередь, британские вирусологи рассказали об опасностях «омикрона». По их словам, пока что эта форма COVID-19 демонстрирует устойчивость к прививочному иммунитету. Обновление существующих в мире вакцин потребует несколько месяцев.