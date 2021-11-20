В центре Гамалеи рассказали, когда зарегистрируют препарат от COVID-19

Российское средство от коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрировано в течение трёх-пяти месяцев. Об этом сообщил заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, передаёт ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о желании принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Её также разрабатывает центр им. Гамалеи.

В центре им. Гамалеи ведётся два направления. Первое — это направление с моноклональными антителами. Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение. И надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев — 3-5 — можно получить одобрение, — сказал Логунов.

В беседе с Логуновым президент РФ Владимир Путин заявил о желании принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.

Накануне стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН создали на основе моноклональных антител медицинский препарат, способный обезвреживать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом директор института академик Александр Макаров сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании по развитию генетических технологий.

Ранее Росздравнадзор выдал американской фармацевтической компании Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний эффективности нового лекарства от коронавируса Paxlovid. В компании заявили, что препарат способен снизить риски госпитализации и летального исхода на 89%.