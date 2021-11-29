Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин к новому штамму коронавируса «омикрон»

Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» будут адаптированы к новому «омикрон»-штамму. Работу над этим начали в центре имени Гамалеи, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, пишут РИА Новости. Такие меры требуются в соответствии с протоколами по вариантам SARS-CoV-2, «вызывающим озабоченность». При этом было заявлено, что российские вакцины способны справиться с новой разновидностью COVID-19.

В маловероятном случае, если такая модификация потребуется, новая версия «Спутника» против штамма «омикрон» может быть готова к массовому производству уже через 45 дней, — заявили в РФПИ.

Как было отмечено, российские вакцины, «по мнению центра Гамалеи, нейтрализуют новый штамм».

Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против «омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз, — пояснили в Фонде.

Ранее стало известно о выделении нового штамма коронавируса в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса получила название «омикрон».

ВОЗ предупредила о том, что, по предварительным данным, перенёсшие коронавирусную инфекцию лица могут иметь повышенный риск заражения новым штаммом. По данным организации, существует риск серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса. На данный момент в мире зарегистрировано около 100 заражённых.