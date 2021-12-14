Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» для борьбы со штаммом «омикрон»

Директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании модифицированного варианта «Спутника V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон». Сейчас вакцина проходит первую стадию клинических испытаний. Данные о её эффективности появятся на следующей неделе, сообщает «Россия 24».

В первую очередь мне хотелось бы обсуждать влияние вакцин на те процессы, которые вы перечислили. Я готов предметно и экспериментально обсуждать эту тематику. Думаю, что на следующей неделе, так как в настоящее время сотрудники Гамалеи работают над решением вопроса о том, насколько вакцина «Спутник V», антитела, которые образуются, будут защищать от омикрон-штамма, — сказал Гинцбург.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что данные об эффективности российских вакцин против «омикрон»-штамма появятся в течение двух недель. Голикова рассказала, что «омикрон» зарегистрирован в 63 государствах мира.

В России приняты все меры для предотвращения распространения нового штамма. Так, в частности, введена 14-дневная самоизоляция для граждан, прибывших из ЮАР.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 11 из 16 российских туристов, у которых после возвращения из Южно-Африканской Республики был выявлен «омикрон», были вакцинированы от COVID-19. Она добавила, что клинические проявления коронавируса наблюдаются у 17 прибывших из ЮАР.

Ранее стало известно, что в России создали тест-систему, с помощью которой у пациента можно выявить заражение «омикроном». Разработка принадлежит ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и ЮАР. В настоящее время в большинстве государств на континенте уровень вакцинации населения не превышает 10%. Всемирная организация здравоохранения неоднократно выступала с критикой в отношении развитых стран, которые не поставляют вакцины в беднейшие страны, откуда исходит опасность новых мутаций.