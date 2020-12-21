Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум по борьбе с COVID 

https://static.news.ru/photo/24a9b780-436f-11eb-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: TimIreland/XinHua/Global Look Press

Российский НИЦ им. Гамалеи, британо-швейцарская фармацевтическая компания AstraZeneca, а также РФПИ и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» и препарата AstraZeneca.

Испытания не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и «Спутник V», принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы, — цитирует учёного РИА Новости.

Оба препарата созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен белок вируса SARS-CoV-2. При этом возможности самих аденовирусов к репликации ограничены, чтобы исключить риск заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин отметил важность международной кооперации в борьбе с коронавирусом на церемонии подписания компаниями меморандума.