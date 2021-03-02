Центр Гамалеи готов проконсультровать Мишустина о вакцинации

https://static.news.ru/photo/3406788a-492e-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Определить уровень антител к COVID-19 и дать рекомендации о вакцинации «Спутником V» готовы специалисты института имени Гамалеи премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который переболел коронавирусом. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

В интервью РИА Новости Гинцбург заявил , что специалисты института готовы оказать премьер-министру необходимую помощь, дать рекомендации.

Безусловно, если нужна помощь, мы готовы определить количество вируснейтрализующих антител при случае и сделать свои рекомендации в плане того, когда надо привиться нашей вакциной, — сказал директор центра.

Михаил Мишустин 30 апреля 2020 год сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что у него был выявлен положительный тест на коронавирус. Премьер-министр проходил лечение в медицинском учреждении, продолжая при этом работать удалённо.

19 мая он вернулся к работе в правительстве.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о намерении посетить каждый из проблемных регионов страны.