Центр Чумакова начнёт испытания своей вакцины против коронавируса в августе

https://static.news.ru/photo/3bef0120-ce4e-11ea-a82d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajith Perera/XinHua/Global Look Press

В конце августа в России начнутся клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса. Тестировать свой препарат будет Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Вакцина разработана по технологии, близкой к производимой первой российской инактивированной полиомиелитной вакцине. Инактивированные цельновирионные вакцины зарекомендовали себя как максимально безопасный и эффективный способ профилактики вирусных инфекций. В испытаниях примут участие более 100 добровольцев, — сказал ТАСС генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Инактивированную вакцину ещё называют «убитой». Она состоит из частиц возбудителей, выращенных в специальной культуре, а затем убитых термообработкой либо формальдегидом (клеточным ядом). Первая отечественная инактивированная вакцина против полиомиелита прошла регистрацию весной. Это также разработка ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН.

24 июля разрешение на клинические испытания вакцины получил и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат будет введён первым добровольцам 27 июля.

10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Прошедшие предыдущий этап исследований добровольцы чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

Исследования этой вакцины продлятся до 28 июля. Затем ей предстоит пройти госрегистрацию. Замглавы российского правительства Татьяна Голикова считает, что старт производства препарата ожидается уже в сентябре. При этом источник в российском правительстве сообщил, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в январе 2021 года, писал NEWS.ru.