«Бьют, как из пулемёта»: Мясников об опасности синтетических витаминов

Доктор Александр Мясников в эфире «России 1» развеял популярный миф о витаминах. По его словам, бытует мнение о том, что синтетические витамины эффективнее натуральных.

Раньше врачи считали, что лучше принимать синтетический аналог, так как нет возможности определить, какое количество того или иного продукта нужно съесть для восполнения дефицита витаминов. По словам теледоктора, позже выяснилось, что это не так. Синтетические витамины по-другому всасываются организмом, «не оставляя там следа».

Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам: «Да, я вижу, вот витамины», — пояснил Мясников.

Он подчеркнул, что витамины из продуктов «попадают прямо в цель», тогда как их синтетические версии «бьют, как из пулемёта».

Ранее врач-кардиолог Елена Попова рассказала, что объём пищи, который придётся съесть, чтобы получить некоторые витамины в достаточном количестве, может не лучшим образом сказаться на фигуре. Так, например, чтобы получить суточную дозу витамина Д, придётся ежедневно употреблять около 300 г лосося или 100 г печени трески