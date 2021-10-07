Названы средства лечения при боли в горле

При боли в горле необязательно идти за таблетками, необходимые средства от воспаления можно найти на кухне. И в любом случае нужно пить много жидкости: воду и тёплые травяные чаи. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Среди средств для лечения боли в горле издание называет напиток из яблочного уксуса с мёдом — смешать их один к одному в чашке тёплой воды. Мёд также эффективен при добавлении в чай.

Во-вторых, снять воспаление способен имбирь: чай с ним можно купить или приготовить самому. Для этого нужно вскипятить четыре стакана воды, выключить огонь, добавить столовую ложку тёртого корня имбиря и накрыть крышкой на 10 минут. Стоит положить столовую ложку мёда и выжатый лимонный сок, пить можно тёплым или прохладным.

Третье средство — лимон. Смесь столовой ложки концентрированного лимонного сока и такой же порции мёда снимает першение.

Затем шалфей. Если заварить чайную ложку травы в чашке кипятка, настоять смесь 10 минут и процедить — получится настой для ополаскивания горла. Также для полоскания подойдёт соль: чайная ложка на чашку тёплой воды — перемешать и полоскать горло каждый час. Важно повторять процедуры регулярно.

Ранее врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, при какой боли в горле нужно обращаться к врачу. Если неприятные ощущения сопровождаются жаром, высокой температурой, сильным недомоганием и слабостью — это могут быть ангина или тонзиллит. Их нельзя лечить самостоятельно.