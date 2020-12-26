Британский врач выразил опасения в связи с новым штаммом COVID

https://static.news.ru/photo/8051340c-4755-11eb-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/Xinhua/Global Look Press

Новые мутации коронавируса могут не только повышать заразность инфекции, но и делать COVID-19 более устойчивым к лечению, а также снижать эффективность вакцинации, считает руководитель консультативной группы правительства Великобритании по вирусам профессор Питер Хорби.

Это может облегчить повторное заражение и может означать, что вакцины могут быть менее эффективными, — приводит его слова РИА Новости.

С таким комментарием он выступил после того, как британские учёные выявили очередной штамм коронавируса у приезжих из ЮАР. При этом эксперт подчеркнул, что для дальнейших прогнозов по опасности новых штаммов необходимо провести соответствующие исследования.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира, включая РФ, приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре считают, что новый тип коронавируса, который появился в Великобритании в ноябре, является очередной мутацией в геноме инфекции и занимает порядка 3%. На течение болезни штамм не имеет сильного влияния.

При этом разработчики как российских, так и зарубежных вакцин от COVID заявляли, что препараты против британской мутации коронавируса будут не менее эффективны.