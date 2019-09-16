https://static.news.ru/photo/265e528e-d881-11e9-b6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Qing/Xinhua/Global Look Press

Колоректальный хирург Джонатан Мортон из Великобритании считает, что роботы-хирурги произведут революцию в здравоохранении.

Мортон одним из первых опробовал инновационное роботизированное оборудование при операции и считает, что без роботов хирургию будущего представить сложно, пишет « Профиль ».

Новый робот-хирург выглядит как человеческая рука с четырьмя гибкими суставами. Врач может управлять ею при помощи джойстика и 3D-экрана.

Применение роботов сделает операции малоинвазивными. Это означает, что хирургическое вмешательство будет производиться через маленькие отверстия размером не больше замочной скважины. Этот метод называется лапароскопия.

Мортон считает, что использование роботов снизит нагрузку на врачей. Однако полностью заменить робота человеком не получится. Хирург всё равно останется у операционного стола, чтобы управлять роботом и следить за ходом операции и отдавать команды.

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