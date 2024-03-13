Британские врачи забили тревогу из-за усиления смертоносной инфекции The Sun: в Великобритании забили тревогу из-за бессимптомного туберкулеза

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Врачи в Великобритании забили тревогу из-за возвращения туберкулеза в страну и роста заболевших, сообщает The Sun. При этом медики подчеркивают, что заразиться им сейчас гораздо проще, чем думают многие.

По данным газеты, еще одним опасным сигналом считается тот факт, что у многих болезнь протекает бессимптомно. Ранее специалисты считали, что заразиться туберкулезом можно через кашель, смех или разговорную речь, пение или чихание. Однако новые исследования показали, что у четырех из пяти пациентов нет даже кашля. Иными словами, носители инфекции, не зная о собственной болезни, могут заразить гораздо больше людей, которые также не будут осторожны при контактах с ними из-за отсутствия признаков заболевания. Кроме того, отсутствие кашля и других сигналов заражения приведет к тому, что болезнь будет выявлена гораздо позже.

Но если у 80% больных туберкулезом его нет, то это означает, что диагноз будет поставлен позже, возможно, после того, как инфекция уже передастся многим другим, или не будет поставлен вообще, — пояснил профессор Фрэнк Кобеленс.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предупредил о высоком потенциале штамма вируса птичьего гриппа H7N9 для начала новой пандемии. По его словам, сейчас эта разновидность заболевания фиксируется в Китае и Юго-Восточной Азии.