Британские учёные выявили новый симптом «омикрона»

Британские исследователи выявили у переболевших «омикрон»-штаммом коронавируса симптом, характерный именно для этой модификации COVID-19. Его учёные назвали «туман в голове». Данный симптом характеризуется нечётким мышлением пациента, говорится в статье, опубликованной в приложении для эпидемиологических исследований коронавируса ZOE COVID.

Примерно у половины переболевших «омикроном» не было выявлено классических признаков коронавируса, таких как потеря обоняния, изменение вкуса, кашель и высокая температура.

Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов, — пояснил врач Эндрю Бадсон.

Симптом «туман в голове» возникает у человека с самого начала болезни. В статье учёные перечисляют другие признаки, характерные для «омикрона»: потеря аппетита, насморк, головная боль, усталость, боль в горле и чихание.

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее сообщила, что в связи с высокой контагиозностью «омикрона» риск им заразиться возрастает в помещениях, где находится много людей. По словам инфекциониста, наиболее высока вероятность инфицирования в общественном транспорте и в торговых центрах.