Британские учёные выявили очередное последствие COVID-19

https://static.news.ru/photo/e0c6b1d6-c6d5-11eb-bc13-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Последствием перенесённой коронавирусной инфекции может стать синдром Гийена — Барре. К такому выводу пришли исследователи из Бирмингемского университета в Британии, выявившие очередное последствие болезни, передаёт РИА Новости.

Вырабатываемые организмом после COVID-19 антитела имеют схожие черты с частицами, вызывающими болезни сердца и кожи.

Первые симптомы заболевания — онемение верхних и нижних конечностей, слабость в мышцах, боли и проблемы с координацией. Эти же проявления обнаружились у участников исследования, переболевших COVID-19.

Синдромом Гийена — Барре называют острое аутоиммунное воспалительное поражение периферических нервов, проявляющееся вялыми периферическими параличами, нарушениями чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами. В западных странах заболеваемость составляет порядка 0,89–1,89 случаев в год на 100 тысяч жителей. С каждым десятилетием жизни риск заболевания возрастает примерно на 20%. Более вероятно (примерно в 1,78 раза) возникновение синдрома у мужчин, чем у женщин.

Впервые заболевание описали французские медики Жан Барре и Жорж Гийен в 1916 году.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики в РФ зафиксировали рост случаев осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции. По её словам, речь идёт о самых разных отклонениях в здоровье граждан — от сбоев в кровеносной системе до нарушений мозговой активности.