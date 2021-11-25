Британские учёные рассказали о пользе тыквенных семечек для диабетиков

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Коронавирус в Японии исчез, потому что в белке nsp14 местного «дельта»-штамма накопились мутации, которые «испортили» инфекцию, заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Испорченный» белок отвечал за способность COVID исправлять свои мутации, но в итоге спровоцировал появление производных с ослабленными функциями, пишет Lenta.ru.

Поскольку в Японии была одна «дельта», в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился»,...