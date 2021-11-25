Британские учёные рассказали о пользе тыквенных семечек для диабетиков
Британские учёные заявили, что тыквенные семечки могут снизить уровень сахара в крови
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:51, 25 ноября 2021
Фото: pixabay.com
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Богатые белками и жирами тыквенные семечки отлично подходят для ежедневного рациона диабетиков, так как снижают уровень сахара в крови, заявили британские учёные. Из-за наличия в семенах полисахаридов употребление 60 граммов тыквенных семечек в день может снизить уровень сахара в крови на 35%, передаёт Live 24.
Полисахариды, которые в них (тыквенных семечках. — NEWS.ru) содержатся, продемонстрировали сахарорегулирующий эффект. Семена, богатые белками и жирами, вполне подходят для ежедневного рациона диабетиков — они помогают бороться с высоким уровнем сахара в крови. Особенно — после еды. Так, учёные установили, что употребление 60 граммов тыквенных семечек уменьшает уровень сахара до 35%, — сообщает издание.
Ранее врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова заявила, что ключевым фактором развития сахарного диабета является масса тела пациента. При этом употребление сладкой пищи не является основной причиной заболевания.
По словам Котешковой, на развитие диабета может повлиять сладкое, но только то, которое сочетается с жиром, что усиливает инсулинорезистентность. Она подчеркнула, что сахарный диабет может возникнуть при наличии генетической предрасположенности, когда у человека резко увеличивается масса тела и снижается физическая активность.