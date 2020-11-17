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Британские учёные назвали способ профилактики коронавируса

01:26, 18 ноября 2020 346
Фото: Albrecht Weißer/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из Университета Кардиффа в ходе исследования выявили способность жидкостей для полоскания рта, содержащих хлорид цетилпиридиния, к вирулицидному действию. По их мнению, использование таких жидкостей для полоскания рта снижает риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирус.

Действие ополаскивателя для полости рта изучалось в течение трёх месяцев, сообщает газета Express. Издание отмечает, что, по мнению учёных, прежде чем рекомендовать использование подобного средства в профилактике коронавируса, следует провести дополнительные исследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, есть ли положительный эффект от перевода школьников на дистанционное обучение в рамках борьбы с коронавирусом. По его словам, это эффективное средство профилактики распространения заболевания. Собянин выразил уверенность, что данная мера спасёт здоровье и жизнь многих граждан.

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