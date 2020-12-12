Британские учёные назвали простое средство против облысения

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Выпадение волос может остановить экстракт красного клевера, выяснили британские учёные.

В исследовании участвовали 30 мужчин, которые страдали облысением. Четыре месяца они должны были втирать в кожу головы 5-процентный экстракт красного клевера. Это средство помогло на 29% снизить цикл выпадения волос, а также на 13% увеличить их рост.

В другом эксперименте участвовали 109 женщин в период менопаузы. За 90 дней использования экстракта у них улучшилась структура, внешний вид и общее качество волосяного покрова, сообщает Express.

Специалисты отмечают, что нужно проконсультироваться с лечащим врачом до использования средства.

Ранее врач-трихолог Георгий Абрамов рассказал, что у людей может начаться выпадение волос после того, как они перенесли коронавирусную инфекцию. Это происходит из-за стресса, который воздействует на иммунную систему, после чего начинается облысение. Медик подчеркнул, что на 100% доказано, что при облысении иммунитет атакует свои собственные волосы. При первых же симптомах нужно обращаться к врачу. Специалист подчеркнул, что нужно посетить не только трихолога, но и иммунолога.

Как писал NEWS.ru, учёные из Университета штата Северная Каролина смогли выявить микроРНК, способствующие регенерации волос. Результаты исследования лягут в основу разработки средств от облысения.