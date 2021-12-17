Британские учёные назвали необычные симптомы «омикрон»-штамма

Основываясь на данных пользователей приложения ZOE COVID Study, британские исследователи подготовили список симптомов, которые указывают на инфицирование человека именно «омикрон»-штаммом коронавируса. Потеря аппетита является самым редким симптом из всех.

По словам учёных, в числе особенностей, которые отличают данный штамм от предыдущих, можно выделить такие симптомы заложенность носа, головную боль, повышенную утомляемость, многократное чихание, а также дискомфорт и першение в горле. Именно эти показатели называли заболевшие COVID-19 жители Лондона, где на данный момент фиксируется более 40% пациентов, заражённых «омикроном».

Кроме того, британские журналисты из Express отдельно отметили ещё один необычный признак заражения, который обычно не настолько часто выявляется у пациентов. Это снижение или потеря аппетита.

Ранее сообщалось, что случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксированы в 89 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения. Специалисты пока не знают, с чем это может быть связано.

Возможно, что такое быстрое распространение «омикрона» может происходить из-за его способности уклоняться от антител и большей заразности, в отличие от предыдущих штаммов COVID-19.