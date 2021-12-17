Британские учёные назвали необычные симптомы «омикрон»-штамма

Британские учёные назвали необычные симптомы «омикрон»-штаммаБританские исследователи включили в список симптомов «омикрона» потерю аппетита
Основываясь на данных пользователей приложения ZOE COVID Study, британские исследователи подготовили список симптомов, которые указывают на инфицирование человека именно «омикрон»-штаммом коронавируса. Потеря аппетита является самым редким симптом из всех.
По словам учёных, в числе особенностей, которые
Кроме того, британские журналисты из Express отдельно
Ранее сообщалось, что случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксированы в 89 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения. Специалисты пока не знают, с чем это может быть связано.
Возможно, что такое быстрое распространение «омикрона» может происходить из-за его способности уклоняться от антител и большей заразности, в отличие от предыдущих штаммов COVID-19.