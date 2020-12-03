Британские медики назвали симптом двух видов рака

https://static.news.ru/photo/041fe62c-3584-11eb-9bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Язвы в полости рта могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, среди которых злокачественные опухоли, предупреждают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

Челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс отметила, что язвы могут указывать на рак полости рта. Этот вид онкологических заболеваний часто вызывается вирусом папилломы человека.

Рак полости рта всё чаще встречается у молодых людей и женщин, вероятно, в результате передачи половым путём, — цитирует медика Daily Express.

Язвы во рту также могут свидетельствовать о раке шейки матки, утверждают британские врачи. Повреждения в ротовой полости бывают и механическими. В частности, иногда их вызывает неправильное использование зубной щётки, ожоги от горячей еды или трение вставной челюсти. Среди других нарушений, симптомом которых являются язвы, медики выделили дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, герпес, красный плоский лишай и аутоиммунные заболевания. В любом случае болезненные раны во рту являются поводом обратиться к врачу, если они не заживают несколько недель.

Как ранее писал NEWS.ru, учёным из Австралии удалось установить связь белка актина с переходом онкологического заболевания в неизлечимую форму.