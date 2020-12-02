Британские медики назвали признаки инфаркта

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Медики из Великобритании напомнили, что сердечный приступ не всегда сопровождается резкими болями в грудной клетке и назвали другие признаки, указывающие на инфаркт.

Предостережение британских врачей приводит издание Express. Медики напоминают, что причиной сердечного приступа является недостаток крови, поступающей к сердцу. Это создаёт дополнительную нагрузку на мышцы. Часто причиной такого состояния является ишемическая болезнь сердца, при которой отложения жировых тканей перекрывают кровоток. Среди признаков инфаркта называются боль в руке, головокружение, повышенная потливость, трудности с дыханием, тошнота, кашель и тревожность.

В обывательском сознании инфаркт ассоциируется с сильной болью в груди, однако в большинстве случаев симптомов намного больше и часть из них может быть неочевидна, напоминают медики. В некоторых случаях болей в грудной клетке может вообще не наблюдаться, особенно у женщин, пожилых людей и диабетиков. Снизить риск сердечного приступа можно включением большего количества фруктов и овощей в рацион и физической активностью.

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