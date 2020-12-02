Британские медики назвали признаки инфаркта

Медики из Великобритании напомнили, что сердечный приступ не всегда сопровождается резкими болями в грудной клетке и назвали другие признаки, указывающие на инфаркт.
Предостережение британских врачей
В обывательском сознании инфаркт ассоциируется с сильной болью в груди, однако в большинстве случаев симптомов намного больше и часть из них может быть неочевидна, напоминают медики. В некоторых случаях болей в грудной клетке может вообще не наблюдаться, особенно у женщин, пожилых людей и диабетиков. Снизить риск сердечного приступа можно включением большего количества фруктов и овощей в рацион и физической активностью.
Ранее заведующая отделением неврологии московской Городской клинической больницы имени Боткина Ольга Иванова рассказала о болезнях, симптомом которых являются боли в спине, передавал NEWS.ru.