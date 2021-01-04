Британка рассказала о необычных и неприятных симптомах COVID-19

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Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, переболевшая коронавирусом, рассказала о необычных и крайне неприятных симптомах, с которыми она столкнулась во время борьбы с COVID-19.

У 39-летней британки коронавирусную инфекцию обнаружили 24 декабря, в канун католического Рождества. В первые дни неприятные симптомы COVID-19 не тревожили её, и она даже рассчитывала перенести заболевание в лёгкой форме, ссылаясь на отсутствие тяжёлых хронических заболеваний, передаёт Daily Star.

Однако через несколько дней симптомы заболевания всё-таки проявились. При этом помимо стандартных для COVID-19 проявлений в виде высокой температуры, кашля и головной боли у Фелисити появились головокружение, тошнота, лихорадка и боль в глазах.

Лимфоузлы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью, — поделилась она другими симптомами заболевания.

При этом женщина отметила, что хуже всего она чувствовала себя на восьмые сутки после постановки диагноза. Состояние нормализовалось с десятого дня.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам врачей, самым настораживающим и тяжёлым симптомом коронавируса является одышка в состоянии покоя. Также среди других тревожных симптомов врач-иммунолог Владимир Болибок назвал потерю аппетита и тошноту, которые чаще проявляются у детей и подростков.