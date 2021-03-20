Британия ответила на угрозы Евросоюза заблокировать экспорт вакцины

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Попытки Брюсселя препятствовать поставкам препаратов от COVID-19 в Британию окажутся «контрпродуктивными». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Таким образом в Лондоне ответили на угрозы Европейской комиссии (ЕК) блокировать экспорт вакцин от коронавируса в другие страны из-за срыва поставок в Европу, пишет Evening Standart.

Было бы по-взрослому, если бы ЕК и некоторые европейские лидеры не занимались риторикой, а признали бы за собой обязательства, которые мы все несём, — цитирует министра издание.

Уоллес добавил, что в случае принятия такого решения Евросоюз ждут разрушительные для торговли и дипломатии репутационные издержки.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать её вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок. Компания поставила лишь треть доз, прописанных в контракте.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам мира продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, несмотря на то, что в последнее время с препаратом связаны некоторые неприятные истории. Напомним, что несколько государств уже отказались от его использования.

Тем не менее некоторые страны приостановили в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.