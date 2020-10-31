«Боюсь закрыть глаза»: переболевший COVID мужчина рассказал о последствиях

https://static.news.ru/photo/be8f027c-1c70-11eb-b4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

40-летний Радж Саркер перенёс коронавирус весной, однако после этого он столкнулся с последствиями болезни, которые учёные еще только исследуют.

Среди них могут быть усталость, боль в груди и воспаление сердца, и многие из них не имеют никакой очевидной связи с такими симптомами, как кашель и лихорадка, которые часто запускают коронавирус.

Из-за COVID-19 у Саркера была дыхательная недостаточность, отказали почки и упало кровяное давление. Но ему удалось выжить и, как пишет The Wall Street Journal.

Даже спустя восемь месяцев Саркер не может восстановить своё здоровье. Теперь Радж столкнулся с последствиями заболевания. Он не может вернуться к своей работе. Мужчина работал специалистом по прокладке интернет-кабелей в Сингапуре. Врачи утверждают, что он ещё не готов вернуться к работе.

Джон Шварцберг, специалист по инфекционным заболеваниям и почетный клинический профессор Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, сказал, что долгосрочные последствия тяжелых случаев заболевания должны контролироваться во многих частях тела, включая центральную нервную систему.

Как писал NEWS.ru, ранее исследователи в США выяснили, что у переболевших COVID-19 антитела сохраняются на протяжении нескольких месяцев.