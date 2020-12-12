Боярский и Стоянов рекомендуют привиться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b882350e-3d5c-11eb-b04f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актёр и певец Михаил Боярский планирует привиться от COVID-19. Артист Юрий Стоянов заявил, что уже сделал это.

Собираюсь прививаться, отношусь к этому положительно, потому что другого средства от болезни ещё не придумано, — цитируе т Боярского URA.RU.

Он добавил, что будет прививаться вместе с супругой, тогда как его сын уже вакцинировался. По мнению актёра, вакцинация — единственный способ остановить пандемию.

С коллегой согласен и артист Юрий Стоянов, который привился ещё в октябре. Он обратился к вакцинодиссидентам с рекомендацией понять, что это, наряду с дисциплиной и соблюдением всех норм, единственный способ справится с болезнью.

Как писал NEWS.ru, свыше 8,5 тысячи военнослужащих Вооружённых сил РФ уже получили вакцину от COVID-19. Об этом сообщил глава Минобороны страны генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в целях наращивания вакцинации до Нового года планируется получить ещё до 100 тысяч доз препарата. На сегодняшний день получено 14,5 тысячи доз, которые распределили в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны. Проводили вакцинацию более 300 бригад медиков.