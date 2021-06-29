Потерявший сознание перед прививкой российский актёр Михаил Боярский дал ответ сторонникам и противникам вакцинации. По его мнению, сделать прививку — единственный способ защитить себя и близких от COVID-19. Об этом сообщает «Царьград».

Актёр сделал прививку ещё в сентябре, однако тогда ему стало плохо в кабинете врача и он потерял сознание.

При этом Боярский не собирался вакцинироваться ради Сочи и курортов Краснодарского края. Он сделал прививку по более значимой причине.

Я отношу себя к разумному человеку. Остальные — не знаю, мне всё равно, — прокомментировал артист.

Боярский считает, что каждый человек решает сам для себя, вакцинироваться ему или нет. Артист посчитал, что делает это ради своего личного здоровья и благополучия близких. Он отметил, что прививка поможет жить полноценной жизнью и играть в театре без опасений.

Ранее стало известно, что советский и российский певец Олег Газманов привился от COVID-19 вместе с 85-летней тёщей. Фото из кабинета врача он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.