Борьба с самим собой: названа самая тяжёлая форма склероза

Аутоиммунные заболевания всё чаще поражают жителей развитых стран. Это самые сложные и трудно поддающиеся лечению болезни. Из-за сбоя в работе иммунная система не может отличить «своё» от чужого. Организм атакует собственные здоровые клетки, и запускается процесс разрушения органов и тканей. Одно из самых распространённых аутоиммунных заболеваний — рассеянный склероз (РС). Он поражает молодых, здоровых и активных людей. У больных появляются такие симптомы, как дрожание рук, утомляемость, слабость в ногах и нарушения зрения. При отсутствии своевременного лечения происходит постепенное разрушение нервной системы, и человек погибает. NEWS.ru расспросил доктора медицинских наук, профессора и руководителя Тюменского центра рассеянного склероза Стеллу Сиверцеву о причинах развития патологии и новых методах лечения.

При рассеянном склерозе клетки иммунной системы человека вызывают разрушение миелиновой оболочки отростков нейронов. Это приводит к гибели нервных клеток. Разные системы организма перестают получать сигналы из головного мозга. Появляются симптомы болезни — параличи, гипертонус мышц, непроизвольные движения конечностей. Недуг начинает развиваться постепенно — с онемения и покалывания в конечностях, нарушения равновесия. Первые признаки болезни обычно проявляются в подростковом возрасте, активное развитие патологии происходит, когда человеку около 30 лет.

Стелла Сиверцева всеомедицине.рф/doctor/stella-anatolevna-sivertseva

— Стелла Анатольевна, много ли людей с рассеянным склерозом живёт в России и какие его формы наиболее распространены?

— Более 150 тысяч россиян имеют такой диагноз. Выделяют разные типы течения рассеянного склероза: ремиттирующий, первично-прогрессирующий, рецидивно-ремиттирующий, вторично-прогрессирующий. Они отличаются наличием и частотой ремиссии. Первый является самым лёгким. Обострения сменяются ремиссиями. Последний, напротив, считается самым тяжёлым. Он характеризуется постепенным нарастанием тяжести неврологического дефицита. У больного происходит воспаление органов центральной нервной системы, нейродегенерация и прогрессирование заболевания вне зависимости от наличия обострений. У 58–80% пациентов наблюдается ухудшение когнитивной функции. У 50% больных ремиттирующим РС заболевание переходит во вторично-прогрессирующую стадию в течение первых 10 лет после первичного диагноза. Более 70% выпадают из трудовой жизни, многие теряют работу.

— Можно ли спрогнозировать, состоится ли этот переход?

— Есть некоторые признаки. Важна длительность первой ремиссии. Если она короткая, вероятность прогрессирования увеличивается. Врачи смотрят, как пациент восстанавливается после первого проявления заболевания. Чем медленнее это происходит, тем выше шанс на переход во вторично-прогрессирующую стадию. Ответ на терапию организма также весьма значим — чем он лучше, тем выше шанс на успех.

— Как за последние годы изменились подходы в терапии рассеянного склероза?

— Принципиально всё поменялось. Сейчас действия врачей направлены на раннюю диагностику заболевания и раннее назначение терапии. В 90-е годы были зарегистрированы препараты интерферонового ряда, препараты первой линии. Сейчас появились лекарства, которые влияют на прогрессию. То есть не просто купируют симптомы, а не дают болезни развиваться и разрушать организм. Так, при обострениях используется гормонотерапия, а иммуномодулирующая терапия направлена на их предупреждение. Практически каждый год выходит какой-то новый препарат, который добавляет возможности для лечения. Например, недавно в России появился таргетный метод терапии вторично-прогрессирующего рассеянного склероза (ВПРС). Он предназначен для лечения именно вторично-прогрессирующего рассеянного склероза независимо от наличия обострений. Препаратов на рынке представлено достаточное количество. Главная проблема — поздняя диагностика рассеянного склероза. Люди не обращают внимания на первые симптомы, к врачу приходят, когда болезнь уже запущена. Если терапию начать вовремя, человек может жить полноценной жизнью долгие годы. Создавать семью, заводить детей и успешно работать.

— Появились ли новые данные о причинах патологии?

— Наследственная предрасположенность — это уже доказанный фактор риска. Несомненно влияют вредные привычки, плохое качество сна и неправильное питание. Также существует теория, что болезнь развивается из-за попадания в организм вируса Эпштейна — Барр (ВЭБ), который относится к вирусам герпеса. Сейчас проводятся генетические исследования. Предполагается наличие генов, которые могли бы быть причиной появления болезни. Достоверных данных и исследований пока не было.