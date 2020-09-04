Большую часть россиян планируют привить от COVID-19 в течение 9-12 месяцев

https://static.news.ru/photo/2893145e-eeab-11ea-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Значительную часть жителей РФ хотят вакцинировать от коронавируса в течение 9-12 месяцев.Об этом на пресс-конференции заявил глава разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Это [вакцинация большей части населения], по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развёртываются у нас в стране, произойдёт в течение 9, 10, 12 месяцев, — сказал он.

Он также подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» позволяет выработать иммунитет, достаточный для противодействия любой дозе вируса, «которую только можно вообразить».

Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить, - отметил он.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Она успешно прошла первые две фазы испытаний на добровольцах. В них приняли участие 76 человек. 11 августа разработка получила регистрацию Минздрава. 25 августа начался третий, пострегистрационный этап исследований. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года.

Параллельно с пострегистрационным этапом россиян решено прививать на добровольной основе. В основном, речь идёт о группах риска — врачах и учителях. Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.

4 сентября стало известно, что авторитетный международный журнал The Lancet опубликовал результаты I и II фазы клинических исследований российской вакцины, писал NEWS.ru.