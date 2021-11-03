Большинство россиян выступили против продления нерабочих дней

Большинство россиян (52%) выступили против продления режима нерабочих дней. При этом около четверти респондентов считают, что продление пошло бы на пользу. Такие данные появились в результате опроса сервиса Superjob, результаты которого приводит РБК.

Отмечается , что больше всего идею продления рабочих дней поддерживает молодёжь в возрасте до 24 лет. Представители более старших возрастных категорий выступают против этой инициативы.

Наибольшее число тех, кто хочет продолжить работать, живёт в Казани (20%) и Ростове-на-Дону (21%). Жители Волгограда и Омска (34% и 33% соответственно), наоборот, считают, что нерабочие дни стоило бы продлить. В Москве продление нерабочих дней поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 23%.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни, введённые в Смоленской области из-за распространения коронавирусной инфекции, продлятся до 10 ноября включительно. При этом заработная плата граждан сохранится. Власти Брянской области также заявили , что ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли будут действовать в регионе до 14 ноября.

Помимо этого, продлить нерабочие дни после 7 ноября решили в Новгородской, Челябинской, Томской и Курской областях. При этом в Москве и Подмосковье действие режима нерабочих дней прекращается с 8 ноября.