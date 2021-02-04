Большинство россиян доверяет отечественным вакцинам

https://static.news.ru/photo/728ad030-de83-11e9-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look

Большинство россиян лояльно относятся к необходимости вакцинации от коронавируса. При этом три четверти из них доверяют отечественным препаратам. Таковы результаты опроса, которые провёл холдинг Rambler Group, их публикует РИА Новости.

По имеющимся данным, с момента начала вакцинации прививку сделали 12% граждан. Ещё 40% готовы сделать это в ближайшее время.

Точно отказаться от процедуры решили 2% респондентов.

Остальные заявили, что ответственно следят за уровнем антител и привьются, когда это станет необходимо. Среди опрошенных 27% переболели коронавирусом.

38% опрошенных сообщили, что наибольшее доверие у них вызывает вакцина «Спутник V». 37% ждут, когда начнут прививать вакциной «ЭпиВакКорона» и препаратом Центра Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что инфекционист советует переболевшим COVID-19 в первую волну к лету привиться