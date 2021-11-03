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Роспотребнадзор: привитые от коронавируса при заражении болеют бессимптомно

10:49, 05 ноября 2021
Роспотребнадзор: привитые от коронавируса при заражении болеют бессимптомно Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, передаёт РИА Новости слова замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой.

По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке, — сказала Руженцова.

В противном случае болезнь протекает в форме лёгкого ОРВИ.

Ранее врач-инфекционист Илия Акинфиев рассказал, что власти России могут отменить или разрешить празднование Нового года в зависимости от числа госпитализированных больных с коронавирусом в стране.

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