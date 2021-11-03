Роспотребнадзор: привитые от коронавируса при заражении болеют бессимптомно

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Входить в привычный ритм после режима нерабочих дней нужно с максимальным комфортом для организма, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По словам доктора, необходимо это сделать не менее чем за три дня до выхода на работу, об этом специалист сообщил РИА Новости.

Прежде всего стоит провести нерабочие дни, не вредя своему здоровью, чтобы не понадобилось слишком много сил на восстановление. Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы...