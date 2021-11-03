Роспотребнадзор: привитые от коронавируса при заражении болеют бессимптомно

Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, передаёт РИА Новости слова замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой.
По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке, — сказала Руженцова.
В противном случае болезнь протекает в форме лёгкого ОРВИ.
Ранее врач-инфекционист Илия Акинфиев рассказал, что власти России могут отменить или разрешить празднование Нового года в зависимости от числа госпитализированных больных с коронавирусом в стране.