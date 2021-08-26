Большинство переболевших коронавирусом пожаловались на новые заболевания

Почти 85% госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, всё ещё ощущают симптомы вируса. Об этом пишет Journal of Hospital Medicine.

Исследователи из Мичиганского университета проанализировали данные 253 пациентов, попавших в больницу с коронавирусом в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст респондентов составил 60 лет.

Около 85% пациентов, лечившихся от болезни, заявили, что симптомы коронавируса проявляются у них даже сейчас, после полного излечения, и они до сих пор не чувствуют себя здоровыми. 55% переживших COVID-19 обнаружили у себя заболевания сердца и лёгких, которых до этого не было. Почти четверть участников опроса (23,2%) признались, что у них появился сильный кашель, а 20% пожаловались на учащённое или нерегулярное сердцебиение. Около 16% периодически пользуются домашним кислородным аппаратом и испытывают проблемы с передвижением.

Ранее врач-инфекционист напомнила, что COVID-19, попадая в организм, получает отпор в виде иммунного ответа. Однако если иммунитет «занят» борьбой с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, то он не сможет дать адекватного ответа на болезнь и даже на вакцинацию. Поэтому в период пандемии необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться.