https://static.news.ru/photo/ea1a5cfe-726e-11ea-96a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Значительная часть новых случаев инфицирования коронавирусом в Москве приходится на молодых людей. Об этом сообщает столичный оперштаб.

30 марта в Москве поставлено ещё 212 диагнозов COVID-19. Среди новых заболевших — 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также коронавирус подтверждён у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев COVID-19. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

Ранее стало известно, что около 40% всех подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве — это люди моложе 40 лет.

Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин опубликовал постановление об ужесточении мер против распространения коронавируса. С 30 марта всем жителям Москвы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Власти столицы обещают ввести спецпропуска и проработать систему контроля. Нарушители режима будут оштрафованы.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, девять умерло. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч умерли, писал NEWS.ru.