Больше половины пациентов Коммунарки находятся в тяжёлом состоянии

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58% пациентов с пневмонией в COVID-больнице в Коммунарке находятся в тяжёлом состоянии, 7% — в крайне тяжёлом. Такую статистику привёл главврач учреждения Денис Проценко.

Всего в Коммунарке лечение проходят 338 человек. Из них у 334 пациентов диагностирована пневмония, у 205 из них подтверждён COVID-19. У остальных такой диагноз считается вероятным.

В реанимационном отделении больницы находятся 50 пациентов, из которых 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Москве за сутки выявили 6169 больных коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заразившихся в столице достигло 115 909. Днём ранее в Москве диагноз COVID-19 поставили 5551 человеку, 9 мая речь шла о 5667 случаях инфицирования, 8 мая — о 5846.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек.

Всего в стране зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек, писал NEWS.ru.