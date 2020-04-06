Больницы России приостановят профилактические процедуры из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/35e2067a-77f9-11ea-9b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил медицинские учреждения России от обязательств по диспансеризации и проведению профилактических медосмотров, чтобы сконцентрировать силы врачей на борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно постановлению правительства, отмена профилактических мероприятий коснётся, помимо обычных граждан, детей-сирот, усыновлённых и принятых под опеку, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отмечено, что ограничения не повлияют на лечение пациентов с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкозаболеваниями и находящихся на диализе.

Диспансеризация и профилактика отменены до 31 декабря 2020 года.

Кабмин также приостановил проверки качества оказания медицинской помощи страховыми организациями, а территориальным фондам ОМС в ответ запретило проверять страховщиков. Сроки действия временных страховых свидетельств продлили до отмены постановления правительства.

Как писал NEWS.ru, в России число заболевших COVID-19 превысило 6,3 тысячи человек. Только за минувшие сутки медики выявили 954 пациента с коронавирусной инфекцией, большинство — в Москве, которая стала главным очагом заражения в стране. Международные рейсы отменены, в регионах действуют режимы самоизоляции населения, начавшиеся 28 марта нерабочие дни продлены до конца апреля.

Количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человека. Более 67 тысяч пациентов с COVID-19 погибли.