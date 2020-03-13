Храп в обывательском представлении является раздражающим, но в целом невинным недостатком. Однако он также может быть симптомом серьёзных патологий.

Ведущий врач-сомнолог Светлана Вострухова в интервью подмосковному интернет-изданию, выдержки из которого приводит KP.ru, связала храп с нарушениями мозгового или сердечного кровообращения. В частности, медик отметила, что храп может сигнализировать о...