Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева запретила пускать посетителей в стационары, роддома, детские дома, интернаты и другие учреждения с круглосуточным пребыванием. Ограничение введено из-за коронавирусной инфекции и заработало с 13 марта.
Руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием, обеспечить режим проветривание, проведение дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ, — сообщает РБК со ссылкой на постановление Андреевой.
Карантин коснулся дней открытых дверей и партнёрских родов.
Как писал NEWS.ru, в Москве выявили 24 из 45 случаев заражения коронавирусом в России. Власти столицы запретили проведение массовых мероприятий.
Инфекция пришла из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. ВОЗ признала ситуацию пандемией.