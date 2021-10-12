«Вирус перешёл в наступление»: главврач больницы в Коммунарке бьёт тревогу

Больница в Коммунарке стремительно заполняется заболевшими коронавирусом. Очень много людей находятся в реанимации. Об этом сообщил главврач медицинского заведения Денис Проценко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что граждане не уделяют должного внимания вакцинации и единственным выходом на данный момент является ранняя диагностика заболевания. Тогда, по мнению специалиста, можно будет оперативно прерывать цепочки заражений.

Непростая ситуация в реанимационных отделениях — большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться, — заявил Проценко.

По его словам, правительство Москвы идёт правильным и единственно возможным путём — организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно. Они могут спокойно заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность.

«Красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешёл в наступление, — резюмировал медик.

Проценко снова отметил важность вакцинирования. По словам врача, это единственная реальная возможность справиться с пандемией.

Ранее сегодня, 12 октября, сообщалось, что в России установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — от неё скончались 973 человека. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7,8 млн человек.