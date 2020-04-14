Больница Спасокукоцкого пополнила ряды «коронавирусных» стационаров Москвы

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Лечебный корпус № 6 московской ГКБ имени Спасокукоцкого перепрофилировали под приём пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Он рассчитан на более чем 800 пациентов.

По информации столичной мэрии, в отделении предварительно провели ремонт с необходимой перепланировкой для приёма больных с коронавирусом. Палаты оборудовали индивидуальными душевыми с туалетами. В корпусе предусмотрены раздельные входы для приёма и выписки пациентов, а также раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми.

В пресс-службе столичного градоначальника уточнили, что к 14 апреля для лечения заражённых коронавирусом в Москве развёрнуты специальные отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах. Все они уже принимают пациентов.

Помимо этого, в поселении Вороновское в Новой Москве скоро завершится строительство новой инфекционной больницы на 500 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Столичная администрация также ввела надбавки к заработной плате для медиков. Врачам — 70 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу — 50 тыс. руб., младший персонал и другие сотрудники клиник получат прибавку в 30 тыс. руб.