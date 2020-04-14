Здоровье

Больница Спасокукоцкого пополнила ряды «коронавирусных» стационаров Москвы

18:02, 14 апреля 2020 11
Фото: 50gkb.ru

Лечебный корпус № 6 московской ГКБ имени Спасокукоцкого перепрофилировали под приём пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Он рассчитан на более чем 800 пациентов.

По информации столичной мэрии, в отделении предварительно провели ремонт с необходимой перепланировкой для приёма больных с коронавирусом. Палаты оборудовали индивидуальными душевыми с туалетами. В корпусе предусмотрены раздельные входы для приёма и выписки пациентов, а также раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми.

В пресс-службе столичного градоначальника уточнили, что к 14 апреля для лечения заражённых коронавирусом в Москве развёрнуты специальные отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах. Все они уже принимают пациентов.

Помимо этого, в поселении Вороновское в Новой Москве скоро завершится строительство новой инфекционной больницы на 500 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Столичная администрация также ввела надбавки к заработной плате для медиков. Врачам — 70 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу — 50 тыс. руб., младший персонал и другие сотрудники клиник получат прибавку в 30 тыс. руб.

По данным на 14 апреля, в России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз поставлен 13 002 пациентам, писал NEWS.ru.

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